Wolff hält Hamilton nicht für den allergrößten Formel-1-Fahrer

Der Brite kann am Sonntag beim abschließenden Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi seinen achten WM-Titel gewinnen. Damit würde der 36-Jährige zum alleinigen Rekord-Weltmeister. Derzeit haben sowohl Michael Schumacher als auch Hamilton siebenmal den Titel gewonnen. Beim Großen Preis von Abu Dhabi gehen der Brite und WM-Spitzenreiter Max Verstappen punktgleich an den Start.