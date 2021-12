Gerhard Berger zum Formel-1-Finale: "Den Gegner destabilisieren"

Sie kennen Dietrich Mateschitz gut. Sollte Verstappen den Titel holen, welchen Stellenwert hätte der in der Teamhistorie, verglichen auch mit dem Premierentitel 2010 von Sebastian Vettel?

Didi Mateschitz ist ein Sportsmann, für den jeder Titel ein erreichtes Ziel ist, das ihm Freude bereitet. Ich bin überzeugt, dass dieser Titel aber nicht nur für Red Bull, sondern auch für Mercedes einen besonderen Stellenwert haben wird. Denn die Seriengewinne in den vergangenen Jahren waren relativ einfach zu holen.

Das Medieninteresse an dem Duell ist enorm. Wird dieser Showdown die Formel 1 nachhaltig befeuern?

Ja, der spannende Meisterschaftskampf in dieser schwierigen Pandemiezeit hat echte Begeisterung entfacht und die Formel 1 bei den Motorsportfans wieder ins Zentrum des Interesses gerückt. Ich gehe davon aus, dass dieses Duell sogar ein Startschuss für eine noch größere Reichweite der Formel 1 sein kann. Ich denke dabei zum Beispiel an den US-amerikanischen Markt. Und auch wir, die DTM, können und wollen dadurch profitieren.

Inwiefern?

Ein Meisterschaftskampf in der Qualität und Härte zieht nicht nur die Fans mit, sondern färbt positiv auf den gesamten Motorsport ab.

Wie optimistisch blicken Sie der neuen DTM-Saison entgegen?

Wir hatten dieses Jahr eine starke Saison, in der die Meisterschaft – wie in der Formel 1 – erst im letzten Rennen entschieden wurde. Genau das wollen die Fans auch sehen. Wenn ich mir die aktuellen Einschreibungen in der DTM ansehe, sind wir auf einem guten Weg in eine spannende Saison, mit starken Teams und einer großen Herstellervielfalt in der Startaufstellung.