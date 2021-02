Gerhard Berger zur Corona-Krise: "Ich leide mit vielen Leuten mit"

Wie läuft das Geschäft?

Ich betreibe in meiner Gruppe drei voneinander getrennte Unternehmen. Berger Logistik konnte aufgrund der Ausrichtung auf Lebensmittel- und Getränketransporte verschiedene Lockdowns am besten bewältigen. Die Werkstätte und der Fahrzeugbau sind direkter mit dem Güterverkehr verbunden und dadurch stärker betroffen. Aber ich bin mir sicher, dass kleinere Unternehmen vor noch größeren Herausforderungen stehen.

Was meinen Sie damit?

In der gesamten Unternehmensgruppe hatten wir die administrativen Kapazitäten, mit den sich laufend ändernden und komplexen Formularen und Anträgen klarzukommen. In der Logistik waren starke Veränderungen bei den Transportmitteln zu erkennen. Die Bahn konnte zulegen und teilweise Mengen aus dem Straßentransport abziehen. Die Seefracht erlebt eine noch nie da gewesene Entwicklung. Containerverfügbarkeit und Schiffsplätze sind auf einigen Routen kaum zu erhalten.

Mussten Sie in dieser Zeit staatliche Hilfe (Kurzarbeit, etc.) in Anspruch nehmen?

Auch hier waren meine Unternehmen unterschiedlich betroffen. Die Werkstätte hat nichts davon in Anspruch genommen. Nutzfahrzeugwerkstätten waren und sind systemkritisch eingestuft und ich bin froh, dass wir sie durchgehend geöffnet halten konnten. Die Logistik hat in sehr geringem Ausmaß Kurzarbeit in den besonders betroffenen Unternehmensbereichen Luftfracht und Eventlogistik in Anspruch genommen. Die Berger hatte während der ersten Lockdown-Phase fast einen Totalausfall zu verkraften.