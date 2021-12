Vor WM-Showdown: Jos Verstappen attackiert Hamilton und Mercedes

"Mir gefällt seine Einstellung nicht"

Hamilton sei erfolgreich, weil er "die richtige Entscheidung getroffen" habe, zu Mercedes zu gehen: "Und er hat seit langem das schnellste Auto." So hätten sein Sohn und der siebenfache Weltmeister aber auch etwas gemeinsam: "Manche Leute mögen ihn. Andere nicht. Er sagt, was er denkt." Im Gegensatz zum Briten mische sich Verstappen aber "nicht in politische Angelegenheiten ein, wie zum Beispiel in die Geschehnisse in anderen Ländern, wie Lewis es tut."