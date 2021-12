Kommt es zwischen Verstappen und Hamilton zum großen Crash?

In Silverstone hat es zwischen ihnen gekracht, in Monza hat es gekracht, in Abu Dhabi ...?

Punktegleich gehen Max Verstappen und Lewis Hamilton am Sonntag in das abschließende Saisonrennen. Das gab es in der Geschichte der Formel 1 erst ein Mal, 1974. Damals setzte sich McLaren-Fahrer Emerson Fittipaldi (BRA) in den USA gegen Clay Regazzoni (SUI) von Ferrari durch.

Wer am 12. Dezember auf der Rennstrecke gewinnt, ist neuer Weltmeister. Doch die Chancen sind groß, dass die beiden WM-Anwärter 2021 im Finale noch einmal aneinandergeraten; selten wurde der Kampf um die WM-Krone so intensiv und kompromisslos geführt wie in diesem Jahr. Sollten beide rausfliegen, wäre Max Verstappen erstmals Weltmeister, da er heuer mehr Rennen gewonnen hat (9:8).