Verstappen oder Hamilton: Wer ist der würdige Weltmeister 2021?

MAX VERSTAPPEN

Max Verstappen hätte es verdient, in Abu Dhabi zum ersten Mal Weltmeister zu werden. Und mehr als ein Satz zur Begründung ist dafür eigentlich nicht nötig. Spitzensport lebt von Veränderung!

Sieben Mal in den vergangenen sieben Jahren ging der WM-Titel an Mercedes, sechs Mal davon an Lewis Hamilton. Es ist nicht die Schuld des Briten, dass die Konkurrenz ihm größtenteils nicht folgen konnte, aber wirklich ans Limit musste er nur selten gehen. Das ist 2021 anders. Und das liegt nicht daran, dass die Silberpfeile etwa an Tempo eingebüßt hätten. Es liegt einzig und alleine an Max Verstappen, diesem einstigen Wunderkind, das in den bisherigen 21 Grands Prix der Saison zum Champion gereift ist.

Die Liste der Piloten, die im Zweikampf mit Lewis Hamilton in den vergangenen 15 Jahren gescheitert sind, ist lang und prominent: Fernando Alonso, Sebastian Vettel oder Valtteri Bottas. Und auch Nico Rosberg wusste insgeheim, nachdem er 2016 seinem Teamkollegen knapp und mit etwas Glück den Titel weggeschnappt und daraufhin seinen Rücktritt verkündet hatte: Dieser Lewis Hamilton ist nicht mehr oft zu schlagen.

Verstappen, der neunfache Saisonsieger, wirkt diesbezüglich selbstbewusster. Mit Können und Konsequenz räumte der 24-jährige Niederländer alle Hindernisse aus dem Weg. Die Psychospielchen, oft auch ins Rollen gebracht von seinem eigenen Umfeld, ließen ihn großteils kalt. Und schoss er dennoch einmal über das Ziel hinaus, zeigte er sich lernwillig und bald darauf verbessert. So gewinnt man Rennen, aber vor allem Weltmeisterschaften.

Philipp Albrechtsberger