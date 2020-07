Mateschitz: "Ein Aufbruch in die verdiente Freiheit"

Der gebürtige Steirer hatte mit seinem Projekt Spielberg die Rückkehr der Motorsport-Königsklasse in Österreich trotz der Corona-Problematik maßgeblich möglich gemacht und damit die Tür zu einem derzeit acht Europa-Rennen umfassenden Kalender aufgestoßen. „Liebe Formel-1 Fans, 217 Tage werden zwischen dem letzten Formel-1-Lauf 2019 und dem ersten des aktuellen Jahres gelegen sein. Es war die längste Pause in der Motorsport-Geschichte. Unerfreuliches ist passiert in der Zwischenzeit, doch nun schauen wir nach vorn statt in den Rückspiegel: gut, dass es wieder losgeht, gut, dass wir uns nicht haben unterkriegen lassen“, wird Mateschitz im The Bulletin zitiert.