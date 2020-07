Sieben Thesen für ein aufregendes Jahr in der Formel 1

Ferrari wird jubeln

Unabhängig von den Ergebnissen hat der älteste und wichtigste Rennstall der Königsklasse zumindest einen guten Grund zum Feiern. Der 1.000. Grand Prix steht bevor. Dafür nötig sind zehn Rennen – und das sollte sich trotz Pandemie irgendwie ausgehen. Sportlich steht den Italienern wohl ein weiteres schwieriges Jahr bevor. Mit Charles Leclerc wagt das Team, das seit 2007 auf einen WM-Titel bei den Fahrern wartet, den x-ten Neuanfang. Der erst 22-jährige Monegasse wird schon heuer beweisen müssen, dass er nicht nur schnell ist, sondern auch einen Rennwagen weiterentwickeln kann. Denn der ausgebootete Sebastian Vettel, der diese Aufgabe seit 2015 bei Ferrari erledigt hat, wird kaum noch in die wichtige Entwicklungsarbeit eingebunden werden.

Sebastian Vettel wird zurücktreten

Der vierfache Weltmeister zeigt sich motiviert und kämpferisch. Seine Optionen auf ein Top-Cockpit 2021 sind dennoch gering. Der Flirt mit Mercedes ist spannend, doch selbst wenn die Silberpfeile mit Valtteri Bottas nicht verlängern wollen, sind sie gut beraten, einen ihrer Junioren neben Superstar Lewis Hamilton aufzubauen.

Die Formel 1 steuert sicher und souverän durch die Corona-Krise

Mit mehr als drei Monaten Verspätung geht es heute in Spielberg los. Das Rennen ist das erste weltumspannende Sportereignis nach der Corona-Zwangspause. Perfektionismus ist seit jeher Teil der Formel 1, auch der Umgang mit außergewöhnlichen Situationen. Zudem hat man aus dem PR-Desaster beim ursprünglichen Auftakt in Melbourne die richtigen Lehren gezogen. In den ersten Tagen in der Steiermark haben sich alle Beteiligten vorbildlich verhalten, mehr als 4.000 Corona-Tests waren negativ. Sollte dennoch etwas passieren, ist jetzt schon definiert, welche Maßnahmen eingeleitet werden, um den Rennbetrieb am Laufen zu halten.