Valtteri Bottas holt in Spielberg die Poleposition

Hinter den beiden schwarz lackierten Silberpfeilen belegte Red-Bull-Fahrer Max Verstappen Rang drei. "Platz drei ist nicht so schlecht, aber wir starten auf einem anderen Reifen als Mercedes, das kann für uns ein Vorteil sein. Aber heute war Mercedes für uns nicht zu erreichen."

Vierter wurde überraschend McLaren-Mann Lando Norris. Alexander Albon landete mit dem zweiten Red Bull auf Platz fünf.

Debakel für Ferrari

Für die Scuderia beginnt die Saison mit einer schallenden Ohrfeige im Qualifying. Der Monegasse Charles Leclerc schaffte es im neuen Ferrari SF1000 nur auf Platz sieben

Noch schlimmer erwischte es seinen Teamkollegen Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister, der das Team am Ende der Saison verlassen wird, schied in Q2 aus und startet am Sonntag nur von Platz 11. In der gesamten Vorsaison ist es Sebastian Vettel nur einmal passiert, dass er den finalen Qualifikationsdurchgang verpasst hat, bei seinem Heimrennen in Hockenheim. "Das ist natürlich nicht unser Anspruch, aber viel besser ist unser Auto derzeit nicht", sagte der Deutsche. "Aber schauen wir einmal, was da im Rennen noch möglich ist. Es wird schwer, viel Boden gutzumachen." In dieser Verfassung ist Ferrari sicher kein Kandidat auf den WM-Titel.

Kevin Magnussen, der im Vorjahr hier noch Fünfter im Qualifying war enttäuschte und schied mit seinem Haas schon in Q3 aus. Dahinter platzierten sich George Russell (Williams), Antoni Giovinazzi und Kimi Räikkönen (beide Alfa Romeo). Der 25-jährige Kanadier Nicholas Latifi beginnt sein erstes Rennen in der Formel 1 vom 20. und letzten Platz.

Zeichen gegen Rassismus

Alle Fahrer werden am Sonntag vor dem Start ein gemeinsames Zeichen gegen Rassismus setzen. Vorausgegangen waren der Entscheidung Online-Meetings der Fahrervereinigung GPDA, die vom Österreicher Alex Wurz angeführt wird. Laut einem BBC-Bericht werden die Piloten in Spielberg einheitliche T-Shirts mit der Aufschrift „End Racism“ tragen.

Keine Einigung hat es hingegen bei der Frage des gemeinsamen Niederkniens gegeben. Jeder Pilot habe die Freiheit, neben der gemeinsamen Aktion in Spielberg auch selbst ein Zeichen zu setzen, hieß es.