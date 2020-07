Kein Corona-Fall bei Testreihe vor Formel-1-Neustart

Die Corona-Testreihe in der Formel 1 vor dem Saisonauftakt in Österreich ist ohne positiven Befund geblieben. In der Woche vor dem Grand Prix in Spielberg seien 4.032 Fahrer, Teammitglieder und weitere Mitarbeiter auf Infektionen mit dem Coronavirus getestet worden. "Keiner dieser Menschen wurde positiv getestet", hieß es in einer Mitteilung der Formel 1 am Samstag.

Die Testreihe erstreckte sich vom 26. Juni bis zum 2. Juli, dem Tag vor den ersten Trainings der neuen Saison. Die Formel 1 will alle sieben Tage die Ergebnisse der regelmäßigen Corona-Tests bei allen Beteiligten veröffentlichen.