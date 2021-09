Liam Lawson siegt zum zweiten Mal in der DTM

Spannung im Titelkampf

Der ehemalige Formel 1 Pilot Alex Albon wollte in Spielberg ein Zeichen setzen. Der Thailänder hofft auf eine Rückkehr in die Formel 1 und soll Spekulationen zu Folge als eine mögliche Option für das Williams Cockpit in der kommenden F1-Saison sein. Er ließ Kelvin Van der Linde hinter sich und kämpfte in der letzten Runde noch um einen Platz auf dem Podium, scheiterte aber an der starken Defensive von Philip Ellis und wurde Vierter.

Spielberg bringt Spannung im Titelkampf. Sheldon Van der Linde, Bruder des Gesamtführenden Kelvin Van der Linde schied früh aus. Letzterer wurde Fünfter. Als Zweiter konnte der Deutsche Maximilian Götz im Mercedes-AMG Team HRT somit wertvolle Punkte auf den Südafrikaner aufholen. Der Amerikaner Dev Gore im Team Rosberg war ein weiterer Ausfall. Sein Teamkollege, der Schweizer Nico Müller fiel ebenfalls aus.