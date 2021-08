DTM-Leader Van der Linde gewann auf dem Nürburgring

Der Südafrikaner Kelvin van der Linde hat am Samstag auf dem Nürburgring Saisonlauf sieben des Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) gewonnen. Hinter dem Audi-Pilot kam der Schweizer Philip Ellis auf Mercedes als Zweiter in die Punkteränge, gefolgt vom Deutschen Mike Rockenfeller auf Audi. Der Tiroler Lucas Auer auf Mercedes wurde Elfter, der Vorarlberger Christian Klien in einem McLaren 15. Gesamt baute Van der Linde seine Führung aus, Auer ist vor dem Sonntag-Rennen Zehnter.