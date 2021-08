Beschädigung des eigenen Bikes: Yamaha wirft Viñales aus dem Team

Yamaha hat am Freitag den Vertrag mit Motorradpilot Maverick Viñales vorzeitig aufgelöst. Vorausgegangen war eine Suspendierung wegen grob fahrlässigen Verhaltens: Beim Grand Prix der Steiermark am vorletzten Wochenende hatte der Spanier versucht, sein Motorrad mutwillig zu beschädigen. Viñales drehte den Motor seiner Yamaha mehrere Male absichtlich in den Drehzahlgrenzbereich und provozierte damit einen Motorschaden.

Die Telemetriedaten und die Onboard-Aufnahmen überführten den ehemaligen Moto3-Weltmeister. „Yamaha ist zu dem Schluss gekommen, dass die Handlungen des Fahrers möglicherweise einen erheblichen Schaden am Motor seiner YZR-M1 verursacht haben könnten, was zu einer ernsthaften Gefährdung des Fahrers selbst und möglicherweise zu einer Gefahr für alle anderen Fahrer hätte führen können“, erklärte das Team.