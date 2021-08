Baustellen in Spielberg: Viñales fehlt, eine neue Schikane kommt

Nach dem letzten Platz beim ersten Teil des WM-Doppels in der Steiermark hat das Team Yamaha die Nennung von Maverick Viñales für den elften Lauf der MotoGP-WM am Sonntag zurückgezogen.

Das Werksteam Monster Energy Yamaha reagiert damit auf eine Auswertung der Daten vom ersten Rennen in der Steiermark, wie es in einer Stellungnahme heißt: „Yamaha ist zu dem Schluss gekommen, dass die Handlungen des Fahrers möglicherweise einen erheblichen Schaden am Motor seiner YZR-M1 verursacht haben könnten, was zu einer ernsthaften Gefährdung des Fahrers selbst und möglicherweise zu einer Gefahr für alle anderen Fahrer hätte führen können.“