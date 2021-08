Was hinter der Suspendierung von MotoGP-Star Viñales steckt

Der Große Preis von Österreich wird am Sonntag ohne Yamaha-Star Maverick Viñales stattfinden. Der 26-jährige Spanier wurde am Donnerstag von seinem Team suspendiert.

Am Tag danach kristallisierte sich langsam heraus, was vorgefallen war. Wie motorsport-total.com schreibt, dürfte sich am vergangenen Sonntag beim Grand Prix der Steiermark in Spielberg folgende Situation zugetragen haben: Nach dem Rennabbruch wegen des Feuerunfalls fuhr Viñales wie alle anderen Piloten an die Box. Dem Team gab er zu verstehen, dass der Motor einwandfrei funktioniere.