MotoGP-Fahrer Savadori nach Spielberg-Unfall operiert

Nach seinem schweren Unfall beim Rennen der MotoGP-Klasse am vergangenen Sonntag in Spielberg ist Aprilia-Pilot Lorenzo Savadori an seinem gebrochenen Knöchel operiert worden. Das teilte das italienische Team am Dienstag mit. Savadori wird dadurch den Grand Prix von Österreich an diesem Wochenende auf derselben Strecke verpassen. "Die Operation war erfolgreich", sagte Aprilia in einer Erklärung.