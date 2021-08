Steiermark-GP: Feuriges Rennen und erster Sieg für Martin

Was hat Jorge Martin, was Superstar Marc Márquez fehlt? Ein Sieg in der Steiermark. Der Spanier sicherte sich von der Poleposition aus seinen ersten Erfolg in der Königsklasse, den er danach ausgelassen feierte. Es war der sechste Ducati-Erfolg auf dem Red-Bull-Ring im siebenten Rennen seit 2016.

Die Blicke waren am Sonntag nach oben gerichtet. Jede Wolkenbank, die sich dem Red-Bull-Ring in Spielberg näherte, wurde mit Argwohn beäugt. Doch nicht alle fürchteten sich vor einem Regenrennen, manche sehnten eine himmlische Dusche nahezu herbei. Miguel Oliveira beispielsweise, der sich am Freitag bei einem Sturz am Handgelenk empfindlich verletzt hatte und sich auf nasser Strecke mehr ausrechnete. Auch Marc Márquez hoffte auf rutschiges Terrain. Sie wurden enttäuscht, es blieb trocken.