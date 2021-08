MotoGP-Superstar Marc Márquez ist in Spielberg immer noch sieglos

Geduld ist gefragt

Seine Armverletzung ist im Gegensatz dazu eine deutlich langwierigere Geschichte. Márquez arbeitete mit seinem Physiotherapeut, der ein Jahr lang sogar in seinem Haus lebte und rund um die Uhr verfügbar war. Auch in der fünfwöchigen Sommerpause schuftete der Spanier, der erst im März 2021 grünes Licht fürs Rennfahren erhalten hatte, an seiner Fitness. Den GP der Steiermark nimmt er lediglich von Rang acht in Angriff, er braucht ein Wunder-Rennen, um in Spielberg doch noch seine Premiere feiern zu können.