Gerät Messi ins Grübeln? Barca legte doch noch ein Angebot

Da wie dort versammelten sich am Montag jene, die Lionel Messi anhimmeln. In Paris vor dem Prinzenpark, dem Stadion von Paris Saint-Germain, ebenso wie in Castelldefels, dem noblen Vorort von Barcelona, wo der Argentinier lebt. Alles wartete vergeblich. Weder verließ der 34-Jährige sichtlich sein Anwesen in Spanien, noch wurde er in der Stadt der Liebe empfangen oder gar vorgestellt.

Allerdings: Alles andere als ein Engagement bei Paris Saint-Germain wäre mittlerweile eine Sensation. Seit der Abschied des sechsfachen Weltfußballers vom FC Barcelona offiziell ist, ist von keinem anderen Klub die Rede.

Es heißt, Messi würde Paris anderen Interessenten vorziehen, weil dort mit Angel di Maria oder Neymar durchaus befreundete Berufskollegen auf ihn warten. Letzterer habe dem besten Spieler der Welt sogar das Trikot mit der Nummer 10 angeboten, hieß es.