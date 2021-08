Alles Leinwand: Wie der Motorrad-Rennsport im TV perfektioniert wurde

Das Infield am Red-Bull-Ring in Spielberg gleicht einem Containerdorf mit bis zu 150 Containern für die TV-Übertragung. Unzählige Kabel schlängeln sich über den Beton. Wenn man all das Equipment von einer Rennstrecke zur nächsten transportiert, dann kann man damit drei 747-Flugzeuge befüllen, wie Arroyo nicht ohne Stolz anmerkt.

Sämtliche Bewegt-Bilder werden von der Dorna gespeichert und bearbeitet und den TV-Anstalten zur Weiterverwertung zur Verfügung gestellt. Aber nicht nur die Sender und die Zuschauer profitieren von der Masse an Bildern, sondern auch die Teams selbst. Sie haben Zugriff auf die Aufnahmen ihrer Motorräder und können damit viel detaillierter in die Analyse gehen. Während einer Saison übergibt die Dorna den Teams ein Dossier zur Kameratechnik für die kommende Saison, worauf die Mechaniker rund um dieses System die Rennmaschinen entwickeln.