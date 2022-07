Helmut Marko: "Das könnte den Fortbestand von Red Bull sichern“

Wie stark musste Red Bull einsparen, um die Anforderungen zu erfüllen?

Schon deutlich. Wir haben neue Projekte ins Leben gerufen, um die Leute halten zu können. Wir waren gezwungen, rund 100 Personen umzustrukturieren. Wir wollten die Leute ja nicht verlieren. Aber der Kostendeckel stellt die gesamte Branche mittelfristig vor gröbere Probleme bei der Rekrutierung von Top-Personal.

Was meinen Sie damit?

Der Job des Technikers in der Formel 1 ist schon noch immer begehrt, aber nicht mehr so sehr wie früher, als die besten Leute in jedem Fall in die Formel 1 wollten. Wenn ein Mechaniker mit junger Familie mittlerweile 25 Wochen im Jahr unterwegs ist, und man diesen Umstand nicht finanziell ausgleichen kann, wird man diese begabten Leute früher oder später verlieren.