Was Sie vor dem Formel-1-Grand-Prix von Österreich wissen sollten

Bei den Italienern hängt der Haussegen schief. Mit der Entscheidung, während der Safety-Car-Phase kurz vor Schluss in Silverstone Sainz neue Reifen zu geben und nicht Leclerc in die Box zu holen, wurde das Rennen entschieden. Somit verpasste Leclerc zum fünften Mal in Folge das Podest. Sainz profitierte vom Boxenstopp und konnte seinen ersten Sieg feiern. Was Teamchef Mattia Binotto nach dem Rennen einem enttäuschten Leclerc mit erhobenem Zeigefinger sagte, ist nicht bekannt. Auf den sozialen Netzwerken präsentiert sich Ferrari weiterhin als Einheit und betonte: "We’ll get there together" - auf Deutsch: "Wir werden es gemeinsam schaffen."

