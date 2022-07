Formel 1-(Un-)Glückspilot Zhou in Spielberg zurück im Rennwagen

Ebenfalls wieder einsatzbereit und startklar für das Rennwochenende mit dem Sprint am Samstag und dem Großen Preis auf dem Red-Bull-Ring am Sonntag ist Alex Albon. Auch er hatte zuletzt einen heftigen Unfall in seinem Williams unbeschadet überstanden. "Es freut mich, dass ich nach dem, was in Silverstone passiert ist, sagen kann: "Mir geht es gut." Es klinge immer dramatisch, wenn jemand ins Krankenhaus gebracht werde, räumte Albon ein. Bei ihm sei es aber nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, beteuerte der 26-Jährige.