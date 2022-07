Für Max Verstappen wird es ein Heimrennen im doppelten Sinne: Sein Red-Bull-Team fährt mit österreichischer Lizenz, und bei kaum einem anderen Rennen sind die Fans aus den Niederlanden so in Überzahl wie in Spielberg. Dementsprechend wohl fühlt sich der 24-Jährige in der Steiermark, vier Mal konnte er hier siegen, im Vorjahr gewann er beide Läufe auf dem Red Bull Ring.

In Silverstone setzte es zuletzt einen Rückschlag: Nach einer Beschädigung am Unterboden seines Autos blieb nur Rang sieben, von den britischen Fans erntete er Buh-Rufe. In Spielberg steht nun die mehrere zehntausend Fans starke „Orange Army“ hinter dem Weltmeister.