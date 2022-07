Die Gründe für die Österreicher-Flaute in der Formel 1

Vor 15 Jahren in Montreal ist mit Alexander Wurz das bisher letzte Mal ein Österreicher auf ein Formel-1-Podest gefahren. In einem Rennen der Motorsport-Königsklasse nahm zuletzt im November 2010 in Abu Dhabi in Person von Christian Klien ein Österreicher teil. Mangelnde finanzielle Unterstützung und wenig Konstanz in den Leistungen dürften Faktoren gewesen sein, warum seit damals nur wenige zumindest anklopften. Doch wann schafft der nächste rot-weiß-rote Raser den Sprung?

"Eigentlich brauchst du nur die Resultate und die Leistung", erklärte DTM-Pilot Lucas Auer, der im Jahr 2017 für Force India einen F1-Test absolviert hatte. Allerdings spielt auch das richtige, sprich relativ junge Alter eine Rolle. "Ich kann dir sagen, dass du mittlerweile viel Talent brauchst", erklärte der nunmehrige ORF-Experte Wurz im APA-Gespräch. Dieses sollte bereits relativ früh im Karting-Bereich und dann in Formelsport durchbrechen. "Im GT3-Sport oder bei Le Mans sieht man so viele Österreicher am Start. Aber die sind halt noch von der vorigen Generation", stellte der Vorarlberger Klien fest.