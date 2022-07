Wie Russell nach dem Horror-Crash zum heimlichen Helden wurde

Auch den Formel-1-Kollegen und -Rivalen war der Schock anzusehen. In den ersten Minuten nach dem Unfall wusste niemand so recht, wie es dem 23-Jährigen geht. Auch Mercedes-Pilot George Russell, der selbst in den Zwischenfall verwickelt war, zeigte sich geschockt.

Schnelle Reaktion

Der aktuelle WM-Fünfte stieg umgehend nach dem Crash aus seinem Wagen und eilte zur Unfallstelle. Auf Videos und Bildern ist zu sehen, wie er auf den Reifenstapel springt und weitere Helfer herbeiwinkt. "Das war ein beängstigender Zwischenfall", schrieb er danach auf Instagram, "Ich möchte den Streckenposten und dem medizinischen Team für ihre schnelle Reaktion danken."