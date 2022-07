Carlos Sainz Jr. gewinnt das spektakuläre Rennen in Silverstone

Mit einem fürchterlich aussehenden Unfall begann der Grand Prix von Großbritannien, mit einem Sieg das Spaniers Carlos Sainz Jr. ging er zu Ende. Für den 27-Jährigen war es der erste Sieg in seiner Formel-1-Karriere. Rang zwei ging an Sergio Perez im Red Bull, Dritter wurde Lokalmatador Lewis Hamilton.

Überschattet wurde das Rennen von einem Crash in der ersten Kurve, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Zhou Guanyu flog dabei mit seinem Alfa Romeo über die Reifenstapel bis in das Fangnetz. Der Chinese wurde im Medical Center untersucht, kam aber ohne gravierende Verletzungen davon. Auch der Thailänder Alex Albon wurde ins Medical Center gebracht und danach für weitere Untersuchungen ins Spital nach Coventry überstellt.