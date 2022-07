Weitere homophobe Sager aufgetaucht: Die Formel 1 verbannt Piquet

Das gab es noch nie: Dem Vernehmen nach hat die Formel 1 entschieden, einem ehemaligen Weltmeister den Zutritt zum Fahrerlager zu untersagen. Nach mehreren homophoben und rassistischen Aussagen in den vergangenen Jahren wurde der Brasilianer Nelson Piquet (69) zur unerwünschten Person erklärt.

Während seiner Karriere fuhr Piquet 204 Rennen in der Formel 1, 23 davon gewann er, 1981, 1983 und 1987 holte er die Weltmeisterschaft. Doch zuletzt machte der Brasilianer nur negative Schlagzeilen.

In einem Interview aus dem Jahr 2021, das erst jetzt hohe Wellen schlug, bezeichnete er den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton zweimal abwertend als "Neguinho". Auch an anderen Stellen des Gesprächs vergriff er sich in der Sprache. So machte er über Hamilton eine eindeutig homophobe und schwulenfeindliche Anspielung und bezeichnete seinen ehemaligen Rivalen Keke Rosberg als "wertlos".