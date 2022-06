Ex-Formel-1-Boss Ecclestone: "Putin ist ein erstklassiger Typ"

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone wurde am Donnerstag von "Good Morning Britain" interviewt und dabei zu Wladimir Putin befragt.

Ob er Putin immer noch als einen Freund bezeichne? Der Brite bejahte und sagte: "I would still take a bullet for him", was übersetzt soviel bedeutet, wie "Ich würde mich für ihn in die Schusslinie werfen."

"Das tue ich, weil er eine erstklassige Person ist", so der mittlerweile 91-Jährige. "Putin tut, was er für das Richtige für Russland hält", so der Brite über den Angriffskrieg des russischen Präsidenten auf die Ukraine.