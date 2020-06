Ecclestone reagiert auf Kritik: "Bin nicht gegen Schwarze"

Nach der scharfen Kritik an seinen Aussagen zum Rassismus hat der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone seinen Nachfolger attackiert. „Ich bin froh, dass er gesagt hat, dass ich nicht Teil der Formel 1 bin, dann kann man mich auch nicht mit Dingen in Verbindung bringen, die sie nicht geschafft haben“, sagte der 89 Jahre alte Brite der Zeitung Mail on Sunday.

Die aktuelle Spitze der Rennserie um Geschäftsführer Chase Carey hatte sich zuletzt klar von Ecclestone distanziert. Dieser hatte in einem CNN-Interview unter anderem gesagt, in vielen Fällen seien schwarze Menschen rassistischer als weiße Menschen. Ecclestone konterte nun, die Formel 1 sei „wegen der Ereignisse in Amerika plötzlich auf das Rassismus-Ding aufgesprungen“.