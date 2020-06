Ecclestone: "In vielen Fällen sind Schwarze rassistischer"

Lob sprach Ecclestone seinem Landsmann Lewis Hamilton aus. Der sechsfache Weltmeister engagiert sich derzeit aktiv wie nur wenige Weltstars im Kampf gegen Rassismus. Hamilton war 2008 der erste dunkelhäutige Weltmeister der Formel 1, mehrfach betonte er dabei, seine Außenseiterrolle in dem von Weißen geprägten Motorsport. "Lewis ist etwas Besonderes", sagte Ecclestone, "er macht einen tollen Job und es sind solche Menschen, denen die Leute zuhören."

"Ecclestone spielt keine Rolle"

Auf die Aussagen des 89-Jährigen reagierte die Formel 1 prompt. In einem offiziellen Statement ließen die Verantwortlichen wissen: "Zu einer Zeit, in der Zusammenhalt gebraucht wird, um gegen Rassismus und Ungerechtigkeit zu kämpfen, widersprechen wir den Aussagen von Bernie Ecclestone. Sie haben keinen Platz in der Formel 1 oder in der Gesellschaft. Mister Ecclestone hat zu keiner Zeit eine Rolle gespielt in der Formel 1 seit seinem Ausstieg 2017."