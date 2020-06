Vor Formel-1-Start in Spielberg: "Älteres Publikum hat Angst"

Neuer Anstrich, neue Plakate

Das Paddock war am Donnerstag noch spärlich belegt: Wo später die Motorhomes der Teams stehen, waren vorerst nur Container und ein paar Lkw zu sehen. Wer dort hinein will, muss schon jetzt einen Checkpoint passieren. Noch ist die Zufahrt bis zum Ringgelände möglich. Im Cafe im Erdgeschoß, neben dem Fan-Shop, waren nur wenige Gäste. Desinfektionsmittel und Infotafeln sind nicht zu übersehen. Ab Montag wird auch die Zufahrt zum Ring für externe Personen nicht mehr möglich sein. Nach und nach schottet sich die Formel-1-Strecke aus Sicherheitsgründen ab.

Weitere Maßnahmen waren am Donnerstag schon zu erkennen: Die Warenanlieferung wird ebenfalls zum Schutz vor einer Virus-Übertragung anders als sonst ablaufen: Dort, wo sich Fans normalerweise an den Ständen mit Fahnen und Shirts eindecken, steht nun ein Zelt für die Anlieferung - für eine kontaktlose Übergabe. Obwohl keine Fans an den beiden Rennwochenenden live zuschauen können, putzt sich der Ring noch heraus: Der Tunnel zum Infield wird neu gestrichen, neue Plakate werden montiert.

Infrastruktur vom Heer

Noch beschaulicher geht es etwa zwei Kilometer entfernt am Fliegerhorst Hinterstoisser zu: Dort werden die Teams und Fahrer mit ihren Flugzeugen landen. Das Militärkommando Steiermark ist in den reibungslosen Ablauf der An- und Abreise des Formel 1-Trosses eingebunden: Das Heer stellt die Infrastruktur zur Verfügung. "Am Gelände müssen wir keine baulichen Maßnahmen treffen und es werden auch bei uns am Fliegerhorst keine Tests durchgeführt", erklärte Oberst Christian Fiedler im APA-Gespräch.

Nach der Landung wird es für die Ausfahrt der Gäste zur Rennstrecke eine Schleuse vom Fliegerhorstgelände geben. Das Projekt Spielberg wird den Transport übernehmen und die anreisenden Rennfahrer und Crew-Mitglieder durch das sogenannte Flatschacher-Tor nahe der Piste auf die Straße und dann direkt zum Ring fahren. Wachen werden das Tor bei Bedarf öffnen. Laut Fiedler werden alle Dokumente für die Landungen elektronisch und kontaktlos abgewickelt.