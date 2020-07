Ecclestone schießt gegen Hamilton: "Gleiches Schulniveau wie du"

Ecclestone meinte nun: "Wir sind alle auf die gleiche Weise geboren worden, und so sollen wir auch leben." Ecclestone verwies im Zusammenhang mit seinen Gefühlen für die Gemeinschaft der Schwarzen auch auf ein Erlebnis, das er in Südafrika hatte, als die Formel 1 dort noch gefahren war. Nach dem Mord an einem schwarzen Journalisten durch einen weißen Südafrikaner habe er dafür gesorgt, dass die Formel 1 dort nicht mehr fahre, erzählte er.

Als er mit dem Österreicher Jochen Rindt an einem Südafrika-Rennwochenende in einem Auto unterwegs gewesen sei, habe der Fahrer einen vorbeigehenden Schwarzen mit einem Stock aus dem Fahrzeug heraus geschlagen. "Jochen und ich zogen den Fahrer heraus, holten den dunkelhäutigen Mann ins Auto und ließen ihn an einer sicheren Stelle wieder aussteigen", sagte Ecclestone. Er sei dann von der Polizei angehalten worden und habe die "Fakten des Lebens" erklärt - wovon die Polizisten aber angeblich nichts wissen wollten. "Das Leben ist nicht fair", stellte Ecclestone fest.