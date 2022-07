Formel 1- Weltmeister Verstappen erwägt Rückkehr zu Netflix-Serie

Weltmeister Max Verstappen könnte seinen Boykott der beliebten Formel-1-Dokuserie "Drive to Survive" bald aufgeben. Nach einem Gespräch mit den Machern von Netflix zeigt sich der 24-Jährige offen dafür, wieder in künftigen Folgen aufzutreten. "Ich habe mich mit ihnen zusammengesetzt und ihnen erklärt, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist", erklärte der Red-Bull-Pilot vor dem Rennen in Silverstone am Sonntag (16.00 Uhr/live ServusTV, Sky).