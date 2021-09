Netflix, Social Media und Co.: Die Formel 1 auf der Überholspur

Sprintrennen

Die Skepsis war groß vor dem ersten von drei Sprintrennen in dieser Saison, bei denen der Sieger am Samstag drei WM-Punkte erhält und am Sonntag von der Poleposition startet. Für die Fans wird der Samstag dadurch aufgewertet, bei den Teams sind die Reaktionen durchwachsen.

Toto Wolff sagt zum Beispiel: „Jetzt machen wir das in Interlagos (14. 11., Anm.) noch einmal, dann können wir sagen, wir haben es probiert und wir können es wieder sein lassen.“ Formel-1-Sportchef Ross Brawn möchte am neuen Format festhalten. „Das ist pures Racing“, schwärmte der Brite. „Keine Strategie, keine Boxenstopps, kaum Reifenschonen.“ Offen ist Brawn allerdings für die Kritik der Formel-1-Puristen. Deshalb könnte ab 2022 die Poleposition doch wieder am Freitag vergeben werden, im Sprintrennen würde es dann „nur“ noch um die drei Extrapunkte gehen.