Formel-1-Sensation in Sotschi: Pole für McLaren-Pilot Lando Norris

Bei Verstappen war diese Entscheidung aufgrund der Strafversetzung nach der Kollision mit Hamilton in Monza um drei Plätze ausgelöst und durch die traditionelle Überlegenheit von Mercedes, dass in Sotschi alle sieben Rennen bisher gewonnen hat, verstärkt worden. Der Niederländer setzt am Schwarzen Meer bereits die vierte Antriebseinheit in diesem Jahr in seinem Auto ein, erlaubt sind allerdings nur drei.

Kampf um WM-Führung

Verstappen läuft trotz des mageren Mercedes-Qualifyings nun Gefahr, seine WM-Führung zu verlieren, liegt er doch in der WM nur fünf Zähler vor Hamilton. Der Engländer will zum achten Mal Weltmeister und damit alleiniger Rekordweltmeister werden. Verstappen kehrte Samstag im Q1 rasch ohne gezeitete Runde an die Box zurück, Leclerc ließ es im Q2 gut sein.

Verstappen ist in Sotschi schon 2018 einmal nach einem Engine-Penalty von Platz 19 auf 5 gefahren. "Es ist schwer zu sagen, was drin ist", gab sich der Niederländer aber vorsichtig.