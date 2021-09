Rivalitäten in der Formel 1: Kollisionen, Klopapier & Krieg der Sterne

4. Pironi vs. Villeneuve

Formel-1-Liebhaber können sich noch an das Rennen von San Marino am 25. April 1982 erinnern. Im Kampf um den Sieg kam es zwischen den Ferrari-Teamkollegen Didier Pironi und Gilles Villeneuve zu einem Eklat. Nachdem Villeneuve und Pironi mit einem fast ungefährdeten Vorsprung an der Spitze lagen, gab die Teamführung eine Stallorder aus, um den Doppelsieg der Scuderia nicht zu gefährden. Pironi attackierte Villeneuve dennoch und gewann das Rennen nach einem Überholmanöver in der letzten Runde. Der Kanadier verkündete nach dem Rennen, nie wieder ein Wort mit Pironi zu wechseln. Ein tragischer Umstand sorgte dafür, dass Villeneuve recht behalten sollte: Der 32-Jährige verunglückte zwei Wochen später in Zolder im Qualifying. Pironi kam 1987 bei einem Bootsrennen vor der Isle of Wight ums Leben.