Monza-Crash: "Verstappen und Hamilton haben sich den Krieg erklärt"

Der Crash der beiden Titelkontrahenten heißte den WM-Kampf neu an. Das sehen auch die internationalen Medien so.

GROßBRITANNIEN

The Guardian:

"Das Rennen in Monza wurde von Daniel Ricciardo für McLaren gewonnen, aber es war der Zwischenfall in der Rettifilo-Schikane am Ende der Start-Ziel-Geraden, der das Rennen bestimmte. Die beiden (Verstappen und Hamilton) waren gemeinsam in die beiden Kurven eingefahren. Verstappen versuchte zu überholen, kam aber auf die Randsteine, wodurch er auf Hamiltons Auto geworfen wurde."