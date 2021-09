Nach Monza-Crash mit Hamilton: Strafe für WM-Leader Verstappen

Max Verstappen hat für den Unfall beim Formel-1-Grand-Prix von Italien mit WM-Rivale Lewis Hamilton eine Startplatzstrafe für das nächste Rennen bekommen.

Der 23-jährige Niederländer wird in zwei Wochen in Sotschi drei Plätze in der Startaufstellung nach hinten versetzt. Die Rennkommissare gaben Verstappen überwiegend Schuld am Unfall. Für beide Piloten war das Rennen frühzeitig beendet, beide kamen ohne gröbere Verletzungen davon.