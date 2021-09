WM-Duell eskaliert: Monza-Crash zwischen Hamilton und Verstappen

Der Kampf um die Weltmeisterschaft wird härter. Am Sonntag sorgten Max Verstappen und Lewis Hamilton im Kampf um die WM für einen neuen Schlagabtausch.

In der 30. Runde presste sich der WM-Führende aus den Niederlanden in der Schikane links an Hamilton vorbei, wurde allerdings von den Curbs seitlich versetzt und über den Mercedes von Hamilton bugsiert. Der Red Bull landete auf dem Auto von Hamilton, dank des Kopfschutzes Halo blieb Hamilton unversehrt, als das Hinterrad von Verstappen über das Cockpit rollte.