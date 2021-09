Hamilton nach Crash mit Verstappen: "Dankbar, dass ich hier sitze"

Jean Todt fasste in wenigen Worten zusammen, was nach dem spektakulären Unfall von Max Verstappen und Lewis Hamilton alle dachten. "Froh, dass Halo da war", schrieb der Präsident des Internationalen Automobilverbandes FIA am Sonntagabend. Zum zweiten Mal in nicht einmal einem Jahr erwies sich der Cockpitschutz in der Formel 1 womöglich als Lebensretter - diesmal in Monza für den siebenfachen Champion Hamilton.