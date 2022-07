Rote Flagge nach schwerem Crash bei der Formel 1 in Silverstone

Der Grand Prix in Silverstone wurde nach einem schweren Unfall in der ersten Kurve mit mehreren Fahrzeugen unterbrochen. An der Kollision beteiligt waren unter anderem George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Alex Albon (Williams), Esteban Ocon (Alpine) und Zhou Guanyu (Alfa Romeo).

Einige bange Minuten war unklar, ob sich der Chinese Zhou schwerer verletzt hatte. Nach einiger Zeit kam die erste (inoffizielle) Meldung aus der Alfa-Romeo-Box, dass es dem 23-Jährigen gut gehe. Eine andere Quelle berichtete, dass Zhou mit einer Trage in das Medical-Center gerbracht wurde. Er soll ansprechbar sein.

Wann das Rennen fortgesetzt wird, war vorerst unklar.