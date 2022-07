Horror-Crash in der Formel 1: "Der Halo hat zwei Leben gerettet"

Auch in der Nachwuchsklasse Formel 2 hatte der "Halo" am Sonntag schon Schlimmeres verhindert. Bei einer Kollision landete das Auto des Norwegers Dennis Hauger in Cockpithöhe auf dem Boliden von Roy Nissany. Der Israeli blieb dank des Titanbügels unverletzt.

"Der Halo hat heute vermutlich zwei Leben gerettet", sagte Ferrari-Pilot Carlos Sainz nach seinem Formel-1-Sieg in Silverstone und betonte mit Blick auf die immer umfassenderen Sicherheitsmaßnahmen: "Ich bin sehr glücklich, in dieser Zeit in der Formel 1 zu fahren."