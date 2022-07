Nach dem Horror-Crash: Wie der Halo in der Formel 1 Leben rettet

Es ist noch einmal gut ausgegangen. Wäre der Chinese Guanyu Zhou nicht 23, sondern vielleicht 43 Jahre alt, dann hätte er den Crash, den er am Sonntag in Silverstone erleiden musste, wohl nicht überlebt. So aber denkt er schon an den kommenden Grand Prix von Österreich in Spielberg. "Der Halo hat mich gerettet", kombinierte der nahezu unverletzte Chinese auch völlig richtig.