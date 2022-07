Wie Spielberg einen klimaschonenden Grand Prix schaffen will

"Keine China-Ware"

Ausschließlich regionale Produkte werden im heuer erstmals errichteten Steiermark Village zu finden sein, sagte Manuela Machner vom Murtal Tourismus und ergänzte: "Die Gäste sollen die heimischen Produkte unserer Landwirte kennenlernen." Außerdem seien die Merchandising-Produkte im Steiermark Village "keine China-Ware", sondern "alles von hier", versicherte sie. Sowohl am Red Bull Ring als auch beim Murtal Tourismus setze man seit einiger Zeit auf Apps und QR-Codes statt auf Prospekte und Flyer, "um die Papierflut in den Griff zu bekommen", so Machner.

Zahlen aus dem Frühjahr 2022 zeigen: Im Vergleich zu einer Fußball-WM fällt der CO2-Fußabdruck der Formel 1 geringer aus. In der Saison 2019 wurden nach Angaben der Rennserie 256.551 Tonnen CO2 verblasen. Bei einer Fußball-WM fällt ungefähr zehnmal so viel Kohlendioxid an. Der größte Treiber ist eindeutig die Reisetätigkeit. Vom jährlichen CO2-Ausstoß in der Formel 1 gehen 0,7 Prozent auf die Rennautos zurück, 72,7 Prozent sind eigenen Daten zufolge der Logistik und den Reisen zuzuschreiben. Externe Schätzungen stützen das annähernd. Autos, Komponenten, die Motorhomes, nicht zuletzt das Personal jetten fast im Zwei-Wochen-Rhythmus um die Welt. Heuer sind 22 Rennen geplant.