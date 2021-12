Grüne Sportwelt: Von Fairtrade-Fußbällen bis Mehrweg-Trikots

Die schönsten, aber auch die bittersten Momente im Leben eines Fans durchlebt man unter Gleichgesinnten in den Arenen dieser Welt noch einmal intensiver.

Dafür werden so einige Kilometer mit dem Auto, der Bahn oder dem Fanbus in Kauf genommen. Nach erfolgreichen Sicherheitskontrollen und vor der Sitzplatzsuche rüsten sich treue Unterstützer im Fanshop mit Kappen, Trikots oder einem neuen Schal aus. Befinden sich die schicken Accessoires erst einmal an Ort und Stelle, folgt der Sturm auf das Buffet. Wer möchte an so einem Fußballnachmittag schon auf Hotdog, Leberkäse-Semmel, Bier oder ein Cola für die Kleinen verzichten?

Gut gestärkt, am richtigen Platz und von Schlachtgesängen umringt, wächst die Vorfreude auf den Anpfiff ins Unermessliche – und ehe man es sich versieht, dribbeln die Hauptakteure mit dem Ball wenige Meter entfernt über das Spielfeld.