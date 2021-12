Spitze in der Männerdomäne: Wie Fallon Sherrock die Darts-Welt eroberte

„Ich bin eine professionelle Darts-Spielerin und keine Kuriosität. Letztendlich nehme ich an Darts-Veranstaltungen teil, die für alle offen sind, und nicht als Frau in einem Männer-Event“, sagte Fallon Sherrock. Die 27 Jahre alte Engländerin hat keine Lust, auf einen Sonderstatus als Frau reduziert zu werden.

Seit sie vor zwei Jahren als erste Frau bei einer Darts-WM ein Spiel gewonnen hat, bewegt Sherrock den Spitzen-Sport. Wayne Mardle, langjähriger Profi und heute TV-Experte, hatte die Debatte dieses Jahr wieder ins Rollen gebracht, indem er eine Teilnahme der 27-Jährigen an der Premier League gefordert hatte – obwohl sie keine Tour-Karte besitzt.

Kommt es zum Duell mit Price?

Weltmeister Gerwyn Price hingegen reagierte ablehnend auf Mardles Vorschlag. „Ist er verrückt geworden? Ich habe ihn immer für einen guten Kommentator gehalten, aber manchmal erzählt er Blödsinn.“

Vor einem Jahr hatte sich Sherrock nicht für die WM qualifiziert. „Ich freue mich, wieder da zu sein. Es war enttäuschend, letztes Jahr so knapp die Qualifikation verpasst zu haben“, sagte sie. Am Sonntag fordert sie in London Landsmann Steve Beaton und könnte in der dritten Runde auf Gerwyn Price treffen.