Video: 5 Tipps von Darts-Star Mensur Suljovic für Anfänger

5. Das Training

Für Anfänger und Einsteiger empfiehlt Suljovic im Training vor allem den Wurf auf die 20, bzw. dreifache 20. "Dass man etwa 20 mal die Triple 20 trifft. Später will ich dann einen 100er sehen. Dann hat man gut begonnen." Die Profis trainieren meist mehrere Stunden am Tag, der Wiener spricht von "vier bis sechs". Wichtig dabei sei, konzentriert und fokussiert zu bleiben: Denn: "Fünf Stunden einfach so zu trainieren, bringt gar nichts. Da wird man nur müde. So lange man sich gut fühlt, so lange kann man trainieren."