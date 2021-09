Suljovic ist geimpft und genesen – und auf dem Weg zurück

Mensur Suljovic hat am Wochenende ein Turnier in Budapest gespielt und nimmt dieses Wochenende am World Cup in Jena teil. Nichts Besonderes für einen Profi-Dartsspieler, der fast jedes Wochenende im Turniergetriebe steht.

Für den 49-jährigen Wiener fühlen sich derzeit Wettkämpfe aber ganz besonders an. Denn Suljovic hat zuletzt im April gegen die Konkurrenz auf Scheiben geworfen und musste danach wegen gravierender gesundheitlicher Probleme pausieren.

„Ich hatte extreme Kopfschmerzen, konnte mich nicht konzentrieren, nicht schlafen und nicht länger als zehn Minuten trainieren“, erzählt er. Kurz nach der Corona-Impfung setzten die Kopf- und sonstigen Schmerzen ein. „Ich hatte schon Angst, dass das von der Impfung kommt“, gesteht er.