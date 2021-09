Anna Kiesenhofer schlug sich in ihrem ersten Rennen nach dem überraschenden Olympiasieg im Straßenrennen in Tokio besser als erwartet. In den vergangenen Wochen hatte die Österreicherin viel um die Ohren und sich regelrecht abgestrampelt und saß nicht so oft wie sonst auf dem Rennrad.

Umso positiver war ihr Auftritt im Zeitfahren im Rahmen der Europameisterschaft in Trient (ITA). Im Kampf gegen die Uhr belegte die 30-Jährige nach 22,4 Kilometer den siebenten Rang, auf eine Medaille fehlte Kiesenhofer knapp eine Minute. Der Sieg ging an die Schweizerin Marlen Reusser, die Topfavoritin und Olympiasiegerin Ellen Van Dijk (NL) hinter sich ließ.